Участок Старо-Невского открыли для транспорта после ремонта. Петербуржцы уже успели превратить его в пешеходную улицу

Обновление асфальта на главной магистрали города состояло из двух этапов: отрезок от Исполкомской улицы, который перекрывали с 7 по 13 июля, был вторым, до этого ремонтировали дорогу на участке от площади Восстания — ее закрывали для транспорта с 28 июня по 6 июля. Параллельно с этим на участке меняли теплосеть. Сейчас движение на главной городской магистрали на всем интервале от площади Восстания до площади Александра Невского полностью возобновили.

Вечером в понедельник, 13 июля, горожане использовали этот участок дороги от Исполкомской улицы как пешеходную улицу, скейт-парк и фотозону.