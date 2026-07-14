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Транспорт

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Участок Старо-Невского открыли для транспорта после ремонта. Петербуржцы уже успели превратить его в пешеходную улицу

Невский проспект от Исполкомской улицы до площади Александра Невского открыли утром во вторник, 14 июля, после ремонта. Губернатор Александр Беглов, который торжественно запустил движение, также сообщил, что в этом году на главной улице города власти также начнут ремонтировать тротуары.

Запуск движения на Невском проспекте от Исполкомской улицы до площади Александр Невского.
Администрация Санкт-Петербурга

Запуск движения на Невском проспекте от Исполкомской улицы до площади Александр Невского.

Администрация Санкт-Петербурга

Обновление асфальта на главной магистрали города состояло из двух этапов: отрезок от Исполкомской улицы, который перекрывали с 7 по 13 июля, был вторым, до этого ремонтировали дорогу на участке от площади Восстания — ее закрывали для транспорта с 28 июня по 6 июля. Параллельно с этим на участке меняли теплосеть. Сейчас движение на главной городской магистрали на всем интервале от площади Восстания до площади Александра Невского полностью возобновили.

Вечером в понедельник, 13 июля, горожане использовали этот участок дороги от Исполкомской улицы как пешеходную улицу, скейт-парк и фотозону.

Дорогу ремонтируют второй год подряд: прошлым летом на Невском проспекте обновляли полотно от Адмиралтейства до площади Восстания. Тогда в центре города образовывались внушительные заторы. Подрядчиком работ, как и в этом году, выступало АО «ВАД», которое проводит ремонт магистрали с 1998 года.

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