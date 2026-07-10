Более 600 брошенных машин убрали с улиц Петербурга за полгода

К разукомплектованному транспорту относят те автомобили, у которых нет важных деталей: дверей, колес, стекол или двигателей. Сейчас на специальных стоянках для таких авто находятся 2,8 тысяч машин. Всего за прошедшие полгода убрали 539 легковых и 62 грузовых автомобиля, а также восемь машин нелегальных перевозчиков.

Ежегодно с улиц Петербурга убирают около тысячи брошенных машин. Только в 2025 году на стоянки для такого транспорта «уехало» 1300 автомобилей — это на 11% меньше, чем годом ранее. Убрать брошенный автомобиль с улицы не так просто, поскольку он считается частной собственностью. Сначала о машине должны сообщить жители или очевидцы, после чего районная администрация проверяет информацию и передает данные в полицию для поиска владельца. Если хозяин не убирает автомобиль в установленный срок, а машина действительно мешает уборке или благоустройству, ее могут эвакуировать на спецстоянку за счет города, а владельцу выписать штраф.

Передать информацию властям о брошенном авто можно двумя способами: через портал «Наш Санкт‑Петербург» gorod.gov.spb.ru или напрямую обратившись в администрацию района города.