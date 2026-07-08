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Транспорт

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Отменены десятки рейсов в Пулкове на фоне ночных атак в регионах России

В петербургском аэропорту на прилет и вылет отменены 35 рейсов, задержаны — 27, следует из информационного табло воздушной гавани.

Pavel1964 / Shutterstock

Беспилотную опасность в Петербурге и Ленобласти 7 и 8 июля не объявляли, однако небо закрывали над другими городами. Аэропорт Сочи работает с ограничениями, ночью закрывали воздушное пространство над Ижевском, Оренбургом, Череповцом, Казанью, ограничивали прием и отправление рейсов в Москве.

Последний раз воздушную тревогу в Ленобласти объявляли ночью 6 июля. Тогда губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о 62 сбитых БПЛА. В результате атаки повреждения получили объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк.

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