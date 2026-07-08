Отменены десятки рейсов в Пулкове на фоне ночных атак в регионах России

Беспилотную опасность в Петербурге и Ленобласти 7 и 8 июля не объявляли, однако небо закрывали над другими городами. Аэропорт Сочи работает с ограничениями, ночью закрывали воздушное пространство над Ижевском, Оренбургом, Череповцом, Казанью, ограничивали прием и отправление рейсов в Москве.

Последний раз воздушную тревогу в Ленобласти объявляли ночью 6 июля. Тогда губернатор региона Александр Дрозденко сообщил о 62 сбитых БПЛА. В результате атаки повреждения получили объекты инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк.