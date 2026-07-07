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Каркас локомотива ВСМ показали его строители

Примерку головного и носового обтекателей поезда, который будет ходить по высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Петербург (ВСМ), завершили на заводе «Уральские локомотивы». Снимками конструкций поделились в официальном канале проекта.

Во время такой примерки инженеры проверяют, насколько точно детали подходят к кузову, правильно ли работают подвижные элементы и готов ли состав к следующему этапу испытаний.

Головной модуль представляет собой прочную стеклопластиковую конструкцию с металлическими элементами. Она обеспечивает герметичность кабины машиниста при движении со скоростью до 400 километров в час. Носовой обтекатель сделан из полимерных и металлических деталей. Он закрывает автосцепное устройство и защищает его от снега, льда, пыли и грязи. Оба элемента изготовили в Челябинске. Они помогают снизить уровень шума и расход электроэнергии, а также формируют внешний вид поезда.

Первые испытания поезда для ВСМ запланированы на 2027 год. Полностью построить магистраль Москва — Петербург планируют к 2028 году. Ранее представители проекта сообщили, что на линии будет 14 пассажирских станций: четыре в Москве и одна в Петербурге.

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