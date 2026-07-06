Оспорить штраф за парковку перед мусорными контейнерами и парадными станет сложнее. Поправки в закон о стоянках вступили в силу

По мнению ведомства, замена термина проясняет водителям, что любой вид парковки перед входом в здание или у площадки для сбора мусора запрещен, и предотвращает споры автомобилистов с органами власти по этому поводу. Раньше штраф за парковку во дворах можно было оспорить, доказав, что машина не перегородила выход из парадной и не мешает другим участникам дорожного движения. В 2025 году каждый шестой несогласный со штрафом по статье 32.1 водитель выигрывал дело, в том числе благодаря нечеткой формулировке, рассказывают в ГАТИ.

Запрет не касается машин экстренных служб. Под защиту закона попали и дворы собственников жилых домов. Размер штрафа остался прежним: 3-5 тысяч рублей для физлиц и от 150 тысяч для юридических.