В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение транспорта

С 29 июня по 3 июля на внутреннем кольце дамбы со стороны Невы введут временные ограничения для транспорта. Движение по отдельным полосам будет частично перекрыто.

Для заезда и выезда рабочей техники возможны также полные остановки движения перед въездом в тоннель. По регламенту такие паузы не превышают 7–10 минут.

В дирекции Комплекса защитных сооружений водителей просят следить за сообщениями на табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.