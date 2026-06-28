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Транспорт

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В тоннеле дамбы Петербурга ограничат движение транспорта

Проезд будет ограничен с 29 июня по 3 июля.

Фото: Alexey Smyshlyaev// Shutterstock

С 29 июня по 3 июля на внутреннем кольце дамбы со стороны Невы введут временные ограничения для транспорта. Движение по отдельным полосам будет частично перекрыто.

Для заезда и выезда рабочей техники возможны также полные остановки движения перед въездом в тоннель. По регламенту такие паузы не превышают 7–10 минут.

В дирекции Комплекса защитных сооружений водителей просят следить за сообщениями на табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

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