Почти четыре тысячи электрокаров и гибридов в Петербурге купили с начала года

Лидером по продажам стала марка Voyah — за пять месяцев петербуржцы купили 919 автомобилей этого бренда. Далее идут Evolute (475 машин), Geely (355), BMW (265) и Mercedes (253). При этом продажи Voyah за год выросли в 3,6 раза, Evolute — в шесть раз, а Geely — почти в шесть раз.

В Ленобласти спрос на электрокары и гибриды оказался еще выше. За первые пять месяцев года здесь продали 443 автомобиля — это в три раза больше, чем годом ранее.

Самой популярной маркой в регионе стал российский Evolute, продажи которого достигли 123 автомобилей. Следом расположились Voyah (114 машин), Geely (52), BMW (16) и GAC (16). Самый впечатляющий рост показал именно Evolute: за год продажи увеличились в 15 раз. У Voyah они выросли в 8,7 раза, а у Geely — в 3,7 раза.

Ранее, 24 июня, депутаты Заксобрания окончательно одобрили закон, предусматривающий освобождение владельцев электромобилей и машин на природном газе от уплаты транспортного налога до конца 2030 года. Также документ отменит налог для владельцев водного электротранспорта. Городские власти считают, что мера будет способствовать увеличению числа экологически чистого транспорта на дорогах и реках Петербурга.

Сейчас владельцы электромобилей в Петербурге также могут воспользоваться правом на бесплатную парковку. Для этого необходимо получить специальное разрешение, которое оформляется в МФЦ или на портале «Госуслуги».