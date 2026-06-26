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Транспорт

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Ремонт дороги на Невском проспекте начинается. Как он повлияет на транспорт?

С 28 июня по 7 июля движение полностью закроют на участке от площади Восстания до Исполкомской улицы, а с 7 по 14 июля — на участке от Исполкомской улицы до площади Александра Невского, сообщает Комтранс. Перекрытия повлияют на движение общественного транспорта и могут создать пробки в центре Петербурга.

bellena / Shutterstock.com
  • С 28 июня по 6 июля изменятся трассы маршрутов автобусов № 24, 27, 54, 65, 181, 191 и троллейбусов № 1, 7 ,10, 11, 16, 22, 28. При этом троллейбус № 5, который ходит по центру регулярно с интервалом в 10 минут, закроют вовсе. Временные остановки появятся на Полтавской, 5; Советской, 18 и Советской, 4.
  • С 7 по 13 июля скорректируют маршруты автобусов № 8, 19, 24, 27, 46, 55, 58, 65, 132, 191, 253 и троллейбусов № 1, 14, 16, 22. Временные остановки сделают на Невском, 170; Чернорецком, 4-6; Полтавской за перекрестком с Конной; Полтавской, 5; Херсонской у Исполкомской улицы.

Не исключено, что работы могут создать в центре города пробки. Так, внушительные заторы образовывались в августе 2025 года, когда Невский перекрывали из-за ремонта дороги на участке от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания.

Ремонтировать дороги на отрезке от площади Восстания до площади Александра Невского будет АО «ВАД», которая ремонтирует главную магистраль города с 1998 года. Специалисты компании обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, заменят и отрегулируют люки колодцев по высоте, нанесут дорожную разметку термопластиком. Параллельно с этим на участке заменят теплосеть.

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