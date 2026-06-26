«Вау! Боже! Я управляю этой машиной!»: репортаж с чемпионата водителей троллейбусов (спойлер: победил Петербург!)

Троллейбус разгоняется и на скорости проходит змейку вокруг расставленных на асфальте конусов. Такое нечасто увидишь на обычной улице, но совершенно привычное дело на всероссийском конкурсе водительского мастерства. Каждые два года он проходит в одном из городов страны, где сохранилось троллейбусное движение. В этот раз выбор организаторов пал на Петербург. В итоге на домашних соревнованиях первые два места заняли петербургские водители.
Журналист издания Собака.ru Константин Крылов наблюдал за тем, как они готовятся к турниру, ездил с ними по трассе, говорил с их тренером, побывал на соревнованиях, чтобы узнать, кто же они такие — лучшие водители троллейбуса в России. И почему они искренне любят свои огромные машины.
В Петербурге льет дождь. Не то чтобы это необычно, но явно не облегчает жизнь водителям. Особенно тем, кто соревнуется друг с другом в кабинах 10-тонных троллейбусов.
Импровизированная трасса для заездов собрана с помощью дорожных конусов. Для этого утром в среду оцепили небольшой участок проспекта Юрия Гагарина — аккурат за СКА-Ареной. Здесь 42 участникам из разных городов страны предстоит показать, как они умеют объезжать препятствия, заезжать в боксы задним ходом, филигранно останавливаться, чтобы забрать пассажиров. Все это, разумеется, на скорость. И дождь здесь совсем некстати.
В стандартной ситуации участник должен уложиться в пять минут. Однако уже первому стартовавшему требуется больше десяти. Кроме того, он еще и проезжает линию финиша, на которой по правилам надо остановиться передними колесами. Между тем до выступления петербуржцев Артема Пазухина и Алексея Скворцова еще около часа. Они стартуют седьмым и одиннадцатым. К этому времени трасса станет еще более скользкой.
Алексей Скворцов выиграл два чемпионата города, в 2025 и 2026 годах
Алексей
«У меня все детство связано с троллейбусом — 49-й маршрут как раз шел от моего дома на Большеохтинском до Кирочной, где была 163-я школа. По дороге я любил наблюдать за тем, как работает водитель, смотреть, как "рожки" двигаются по проводам, мне нравился звук троллейбуса», — рассказывает Алексей Скворцов.
Мы встретились с ним за две недели до старта всероссийских соревнований, в троллейбусном парке вблизи метро «Пионерская». Именно здесь петербургские участники готовились к заездам. За пять минут до разговора Алексей показывал мне, как троллейбус может на скорости ехать змейкой. Внутри салона маневр еще больше впечатляет, чем снаружи.
Алексею 40, но водит троллейбус он всего три года. До того он продавал машины премиум-класса. «Я работал в автобизнесе, у меня получалось, но в какой-то момент я понял, что это совсем не мое, — вспоминает он. — Я в детстве мечтал об авиации, о поездах, о троллейбусах. И вот, решил попробовать. Конечно, многие коллеги, наверное, решили, что я странный. Продавал BMW и Lexus, а теперь ухожу в какой-то там троллейбус».
Алексей Скворцов
Водитель троллейбусного парка №1:
«Когда в первый раз сел за руль троллейбуса, у меня не было слов — одни эмоции. Я ехал и думал: "Вау! Боже! Я управляю этой большой машиной! Она едет! Господи! Это же невероятно!"».
Сейчас Алексей работает на 42-м маршруте, возит пассажиров от Сортировочной до Московского вокзала и обратно. «В утреннюю смену я прихожу в парк к четырем утра, — говорит он, — потому что у меня первый выезд в 4:30, а надо пройти медика, диспетчера, инструктажи, принять троллейбус, проверить салон. Мне, конечно, больше нравятся, поздние смены — я люблю поспать, — но вообще меня не напрягает. Я хочу видеть жизнь парка и утром, и вечером».
«Когда я открываю движение на своем маршруте, то всегда вижу одних и тех же людей, — продолжает он. — Мы уже начинаем здороваться. Я знаю, где они садятся, где выходят. Удивляюсь, когда утром их не вижу, думаю: "Наверное, что-то произошло, надеюсь, у человека все хорошо"».
Артем Пазухин дважды занимал второе место на городском первенстве: в 2023 и 2026 годах
Артем
«Я приехал в Петербург из Чебоксар — просто погулять, посмотреть. Мне понравился ритм города, его жизнь, и я остался. Почти сразу устроился на мебельное производство: мы делали разные красивые вещи, к примеру гримерные зеркала. Постепенно стал задумываться, что нужна официальная работа. В 2019-м друзья позвали учиться на водителя троллейбуса, получается, устроился по знакомству», — говорит Артем Пазухин, второй представитель Петербурга на турнире. С ним мы встретилисб во все том же парке у «Пионерской» в перерывах между тем, как он отрабатывал точность остановки на линии.
«Когда пришел на собеседование, меня спрашивали, смогу ли я отучиться до конца, выдержу ли и потяну ли финансово, — вспоминает Артем. — Учеба длительная, несколько месяцев, а стипендия тогда была небольшая, кажется тысяч девять. Я говорю: "Да"».
Сейчас ему 34, он водит троллейбусы на Юго-Западе. Начинал на 48-м маршруте, но с 2020 года перешел на 41-й, где работают более современные машины. «Как будто пересел со старых "жигулей" на иномарку, — объясняет Артем. — На всех троллейбусах установлена камера, можно наблюдать в монитор за тем, что происходит в салоне. Есть отдельная камера наблюдения токоприемников. Очень удобно смотреть за их поведением — в нужном ли направлении они пошли на перекрестке».
Артем Пазухин
Водитель троллейбусного парка №1:
«К ночи машин на дорогах становится совсем мало, пассажиров тоже в разы меньше. В это время уже приходится немного "погонять". Время на прохождение маршрута урезается, расписание составлено впритык, успевать к остановкам становится непросто. Получается, ты как бы соревнуешься со временем, при этом нужно обеспечивать безопасность движения и соблюдать ПДД».
Впрочем, Артема можно увидеть за рулем не только на Юго-Западе. В выходные он иногда берет смены на 17-м троллейбусе, путь которого пролегает в том числе по Гороховой и Невскому.
«Мне нравится поработать в центре, как будто заодно гуляешь, — говорит Артем. — Стоишь на светофоре, смотришь по сторонам, любуясь архитектурой, жизнью города. Конечно, город смотрится по-другому. Если идешь пешком, то можешь приглядеться к мелким деталям, углубиться в историю, задуматься о том, что здесь было раньше. Но за рулем есть ощущение причастности, чувствуешь, что работаешь на благо города, мы нужны людям».
Тренер
Подготовка к конкурсу занимает около двух недель, каждый день по восемь часов. Все это под руководством тренера Станислава Маркова, за плечами которого почти 30 лет работы на линии, пять всероссийских конкурсов и две полученные на них медали (серебряная и бронзовая).
«У меня отец работал на троллейбусе, на 8-ке, которая ходила от Автово до Финляндского вокзала, — вспоминает он. — Я частенько катался на переднем сиденье — в салоне конечно, в кабине нельзя. Здорово было, особенно когда через Литейный мост переезжаешь, открывается вид на Аврору, вдалеке Кировский мост (ныне Троицкий, — прим. Собака.ru), Петропавловская крепость».
Станислав пришел в троллейбусный парк в 1998-м. Родители сначала были против, чтобы в 1990-е он связывал свою жизнь с городским транспортом. После армии молодой человек даже пошел работать на Адмиралтейские верфи, но тяга к троллейбусам оказалось сильнее. «Я работал практически на всех маршрутах своего парка: 48-й, 39-й, 36-й. Теперь работаю на 20-ке».
Сейчас Станиславу 51 год, он по-прежнему выходит на линию, готовит новых водителей и тренирует петербургских чемпионов. Он водил еще советские ЗиУ-9, на которых ездил его отец. Водитель признается, эти машины до сих пор остаются его любимыми. «Мы вкладывали в них душу: делали удлинители для ручек, лампочки ставили, чтобы красиво было — включаешь поворот, а у тебя какая-то сова или медвежонок глазами мигает. Было очень горько прощаться с этими машинами, люди реально с ними как единое целое стали. Кое-кто даже не хотел переходить на новые машины, потому что были влюблены в "девятку" и никакой другой троллейбус им был не нужен», — вспоминает он.
Станислав Марков
Водитель-инструктор Троллейбусного парка №1:
«Чем отличается хороший водитель от плохого? Ну, с плохим все понятно, плохой водитель — это разгильдяй. А хороший… это прежде всего тот, кто дисциплинирован, хорошо выполняет свою работу, ну и, конечно, любит троллейбусы. Ведь как ты относишься к троллейбусу, так он потом к тебе относится, даже обидеться может. Моя машина для меня, грубо говоря, как член семьи. Я всегда с ней здороваюсь, говорю "до свидания", забочусь, чтобы она работала как можно дольше».
Двенадцать секунд
Соревнования на проспекте Юрия Гагарина начинаются ближе к 11 утра. К этому времени дождь изрядно намочил трассу. Станислав уверяет, что однозначных фаворитов тут нет. Здесь он уже не тренер, а один из судей на трассе (если что, компанию ему составляют тренеры и из других городов, так что все должно быть справедливо).
«В последние годы участники из Самары хорошо держатся, — оговаривается он. — Из Стерлитамака тоже хорошие водители приезжают, как и из Омска. Да во многих городах — в сущности, любой, кто сюда приехал, уже силен».
Впрочем, уже первый участник не справляется с волнением и погодой — ему требуется больше 10 минут на то, чтобы пройти трассу. Следующие участники проезжают ее за 3,5–8 минут. При этом почти все делают какие-то ошибки.
Седьмым стартует Артем. На петербургских соревнованиях он занял второе место, чуть-чуть уступив Алексею, и теперь явно намерен побороться за победу. Старт, въезд в бокс, остановка, змейка, остановка четко на линии. Результат — 2 минуты 41 секунда, почти на минуту лучше предыдущих участников. Однако вскоре финиширует Алексей — его время 2 минуты 29 секунд.
Однако это еще не победа. Трасса дает больше всего очков, но у водителей еще почти два полных дня соревнований. После трассы они должны ответить на вопросы о правилах дорожного движения и устройстве троллейбуса, принять машину перед рейсом и обслужить пассажира в коляске.
Победа на трассе дает Алексею только 3 очка форы. Артем отыгрывает одно очко на конкурсе по ПДД, но вновь уступает половину балла на приемке. В итоге после всех этапов Артем получает 94,9 балла, Алексей — 95,4. Ближайший преследователь петербуржцев, Алексей Шушков из Ижевска финиширует с 86,9 баллами. А уже на следующей неделе всем участникам предстоит снова вернуться на линии, Артем — на 41-й, Алексей — на 42-й. Впрочем, последний, может и сменить маршрут.
Алексей Скворцов
Водитель троллейбусного парка №1 (лучший водитель троллейбуса — 2026):
«Честно скажу, я больше всего люблю, когда троллейбус заполнен. Ощущение какой-то нужности и того, что ты действительно работаешь. Не пустым едешь, а реально люди сели, они едут, потому что они хотят куда-то доехать: на работу, в школу, в детский сад. Мне интересны поэтому троллейбусы-гармошки. Они у меня пока не обкатаны (в смысле нет необходимого количества часов за рулем для выхода на линию, — прим. Собака.ru). Но это дело нескольких дней. Думаю, после конкурса займусь этим, что иметь возможность ездить на троллейбусах-гармошках».
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