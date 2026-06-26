«Вау! Боже! Я управляю этой машиной!»: репортаж с чемпионата водителей троллейбусов (спойлер: победил Петербург!)

Тренер

Подготовка к конкурсу занимает около двух недель, каждый день по восемь часов. Все это под руководством тренера Станислава Маркова, за плечами которого почти 30 лет работы на линии, пять всероссийских конкурсов и две полученные на них медали (серебряная и бронзовая).

«У меня отец работал на троллейбусе, на 8-ке, которая ходила от Автово до Финляндского вокзала, — вспоминает он. — Я частенько катался на переднем сиденье — в салоне конечно, в кабине нельзя. Здорово было, особенно когда через Литейный мост переезжаешь, открывается вид на Аврору, вдалеке Кировский мост (ныне Троицкий, — прим. Собака.ru), Петропавловская крепость».

Станислав пришел в троллейбусный парк в 1998-м. Родители сначала были против, чтобы в 1990-е он связывал свою жизнь с городским транспортом. После армии молодой человек даже пошел работать на Адмиралтейские верфи, но тяга к троллейбусам оказалось сильнее. «Я работал практически на всех маршрутах своего парка: 48-й, 39-й, 36-й. Теперь работаю на 20-ке».

Сейчас Станиславу 51 год, он по-прежнему выходит на линию, готовит новых водителей и тренирует петербургских чемпионов. Он водил еще советские ЗиУ-9, на которых ездил его отец. Водитель признается, эти машины до сих пор остаются его любимыми. «Мы вкладывали в них душу: делали удлинители для ручек, лампочки ставили, чтобы красиво было — включаешь поворот, а у тебя какая-то сова или медвежонок глазами мигает. Было очень горько прощаться с этими машинами, люди реально с ними как единое целое стали. Кое-кто даже не хотел переходить на новые машины, потому что были влюблены в "девятку" и никакой другой троллейбус им был не нужен», — вспоминает он.