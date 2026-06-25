Пожаловаться на самокатчиков-нарушителей теперь можно в «Максе» и «ВКонтакте»

Рассказать о нарушении с помощью чат-бота можно в любом городе, где присутствует кикшеринг-оператор — всего их более 200, отмечают в Комтрансе. Чтобы оставить сообщение необходимо запустить бот и заполнить опросник с указанием информации: о типе нарушения, его времени и месте. Важно, чтобы каждое сообщение сопровождалось фото или видео, которые подтверждают нарушения. После того, как пользователь заполнит заявку, ее статус он также сможет отслеживать в чат-боте.

Ранее сообщить о нарушениях правил пользователями электросамокатов в Петербурге можно было с помощью звонка на горячую линию или сообщения в телеграм-боте «Самокаты СПб», который запустила Ассоциации операторов микромобильности весной 2022 года.