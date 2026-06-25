Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Начало строительства разводного моста ШМСД показал Смольный

Строители забетонировали первую буронабивную сваю для возведения моста через Неву в составе Широтной магистрали скоростного движения, рассказали в городской администрации. Конструкция диаметром 1500 миллиметров и длиной 31,1 метра станет частью опоры будущей переправы.

Администрация Санкт-Петербурга

Мост через Неву — центральный элемент четвертого этапа ШМСД. Общая протяженность этапа 4.1 превышает 5 километров (3,4 километра по правому и 4,5 километра по левому направлению). Сам мостовой переход длиной 777,3 метра (и без учета подходов — 462,9 метра) в створе улиц Фаянсовой и Зольной будет опираться на 11 опор, из которых шесть встанут прямо в русле Невы, пишет Смольный.

Мост в составе ШМСД станет второй разводной переправой, построенной в Петербурге за последние 40 лет. Первая — Большой Смоленский мост, его строительство началось в 2024 году. Магистраль, соединяющая Фаянсовую и Зольную улицы, свяжет западные и восточные районы города. Ее строительством занимается АО «Дороги и Мосты».

Город заключил концессию с ВТБ на строительство 2-4 этапов ШМСД в 2024 году. Соглашение, по которому строительство должны завершить в 2031 году, оценили в 241 млрд рублей. Договор о строительстве самого моста подписали на ПМЭФ-2026.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: