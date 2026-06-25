Начало строительства разводного моста ШМСД показал Смольный

Мост через Неву — центральный элемент четвертого этапа ШМСД. Общая протяженность этапа 4.1 превышает 5 километров (3,4 километра по правому и 4,5 километра по левому направлению). Сам мостовой переход длиной 777,3 метра (и без учета подходов — 462,9 метра) в створе улиц Фаянсовой и Зольной будет опираться на 11 опор, из которых шесть встанут прямо в русле Невы, пишет Смольный.

Мост в составе ШМСД станет второй разводной переправой, построенной в Петербурге за последние 40 лет. Первая — Большой Смоленский мост, его строительство началось в 2024 году. Магистраль, соединяющая Фаянсовую и Зольную улицы, свяжет западные и восточные районы города. Ее строительством занимается АО «Дороги и Мосты».

Город заключил концессию с ВТБ на строительство 2-4 этапов ШМСД в 2024 году. Соглашение, по которому строительство должны завершить в 2031 году, оценили в 241 млрд рублей. Договор о строительстве самого моста подписали на ПМЭФ-2026.