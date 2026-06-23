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Транспорт

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Правом на бесплатную парковку в Петербурге пользуются владельцы более 6,7 тысяч электрокаров

За три года количество парковочных разрешений для электромобилей выросло более чем в пять раз, рассказали в Комитете по транспорту. На июнь 2026 года в городе действует 6 726 таких разрешений.

yurakrasil / Shutterstock

Право на бесплатную парковку могут получить только владельцы авто с чистым электроприводом — водители гибридов получат отказ, отмечают в ведомстве. Разрешение позволяет бесплатно парковаться на всей территории платной зоны Петербурга. Оформить право на свободную парковку можно в МФЦ или онлайн на портале «Госуслуги». Заявку рассматривают 10 рабочих дней. При подаче неполного пакета документов этот срок увеличивается до 20 дней.

Парковочное разрешению выдают сроком на три года, и по истечении этого времени его полностью аннулируют. Чтобы вовремя продлить документ, Комтранс рекомендует подключить push-уведомления в приложении «Парковки Санкт-Петербурга». Сервис пришлет напоминание дважды: за месяц и за день до окончания срока действия разрешения.

Электромобили получили право бесплатной парковки в Петербурге в июне 2016 года. Тогда в Смольном объяснили создание платных парковок снижением экологической нагрузки в городе и выразили надежду, что водители будут пересаживаться с автомобилей, оснащенных двигателями внутреннего сгорания, на электрокары.

В середине июня 2026 года депутаты Заксобрания приняли во втором чтении законопроект, по которому налог на электрокары в Петербурге отменят до 2030 года. В городском правительстве рассчитывают, что это сделает электромобили популярнее среди горожан и поможет сократить вредные выбросы.

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