Виолончели в метро и штрафы для велосипедистов: правила в петербургском транспорте могут измениться

Представители музыкального сообщества на заседании комиссии рассказали, что из-за действующих ограничений по габаритам музыкантов, студентов и учеников музыкальных школ все чаще не пропускают в метро с инструментами в футлярах. По данным «Ротонды», к обращению присоединились Петербургская филармония имени Шостаковича, Мариинский театр, городская консерватория и музыкальное училище имени Римского-Корсакова.

Виолончелист Станислав Лямин рассказал, что проблема возникла около года назад. По его словам, в метро перестали пускать не только взрослых музыкантов, но и детей. В качестве примера он привел свою 16-летнюю студентку, которая не смогла добраться до экзамена из-за отказа в проходе. На заседание музыкант принес виолончель, чтобы наглядно показать размеры инструмента.

По итогам обсуждения комиссия решила направить письмо вице-губернатору Кириллу Полякову с просьбой рассмотреть изменения в правилах пользования метро. Один из вариантов — разрешить платный провоз крупногабаритного багажа, что позволит перевозить виолончели без ограничений.

Темой другой дискуссии стали штрафы для велосипедистов. Председатель Общественной палаты Ленобласти Александр Габитов предложил ужесточить ответственность после нескольких случаев на Петроградской стороне, где велосипедисты сбили пешеходов. По его словам, необходимо найти способ воздействовать на тех, кто после наезда на человека уезжает и не несет за это ответственности.

Руководитель петербургской региональной общественной организации развития велокультуры Павел Хусу поддержал инициативу. Он отметил, что речь идет о системной проблеме безопасности, которая касается и велосипедистов, и пешеходов.

С идеей ужесточения наказания согласился и заместитель начальника отдела организации ДПС Управления ГАИ по Петербургу и Ленинградской области Павел Кузнецов. Он считает, что действующий штраф в 1,5 тысячи рублей слишком мал. В частности, Кузнецов предложил установить штраф в 45 тысяч рублей для велосипедистов, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения.