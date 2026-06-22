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Транспорт

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Петербург стал вторым в России по количеству электрозаправок

В городе сейчас работает 398 электрозаправок, сообщается в исследовании геосервиса 2ГИС. Лидером по этому показателю остается Москва.

Scharfsinn / Shutterstock

За последний год сеть зарядных станций в Петербурге выросла на 22,5%. Всего в России количество общедоступных электрозаправок за год увеличилось на 20% и превысило 4 тысячи. Больше всего таких станций насчитывается в Москве — свыше 1,1 тысячи, что на 37,5% больше, чем годом ранее. Третье место занимает Красноярск со 180 зарядными пунктами.

Исследование также показало, что средняя стоимость зарядки в Петербурге осталась прежней. Сейчас в мегаполисах она составляет от 10 до 20 рублей за киловатт-час.

В конце апреля глава компании «Автодор-Девелопмент», которая занимается строительством дорог в регионе, Анастасия Козлова рассказала о планах сделать из трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург, сделать первый в стране «электрокоридор»: зарядные станции разместят вдоль дороги в составе зон с магазинами, кафе и площадками для отдыха.

В середине июня депутаты Заксобрания приняли во втором чтении законопроект, по которому налог на электрокары в Петербурге отменят до 2030 года. В Смольном рассчитывают, что это сделает электромобили популярнее среди горожан и поможет сократить вредные выбросы.

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