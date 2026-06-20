В Петербурге три моста разведут вечером для репетиции «Алых парусов»

В связи с подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса» ограничат движание транспорта по трем мостам.

Благовещенский мост закроют для проезда с 22:20 до 22:40 (20 июня);

Дворцовый мост — с 22:40 до 23:00 (20 июня);

Троицкий мост — с 20:30 (20 июня) до 00:15 (21 июня).

Указанный график разводки является предварительным. Время может быть изменено, рассказали в пресс-службе «Мостотреста».

Также в связи с подготовкой к «Алым парусам» 20 июня автобусы № 6, 100 и 262 и троллейбус № 12 будут следовать с остановкой. Кроме того, изменятся трассы автобусных маршрутов № 7, 10, 24, 46, 76, 191, троллейбусов № 1, 7, 10, 11 и трамвая № 3, подчеркнули в пресс-службе Смольного.