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Транспорт

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В Петербурге три моста разведут вечером для репетиции «Алых парусов»

Ночная разводка будет произведена по графику.

Фото: Paramonov Alexander // Shutterstock

В связи с подготовкой к празднику выпускников «Алые паруса» ограничат движание транспорта по трем мостам.

  • Благовещенский мост закроют для проезда с 22:20 до 22:40 (20 июня);
  • Дворцовый мост — с 22:40 до 23:00 (20 июня);
  • Троицкий мост — с 20:30 (20 июня) до 00:15 (21 июня).

Указанный график разводки является предварительным. Время может быть изменено, рассказали в пресс-службе «Мостотреста». 

Также в связи с подготовкой к «Алым парусам» 20 июня автобусы № 6, 100 и 262 и троллейбус № 12 будут следовать с остановкой. Кроме того, изменятся трассы автобусных маршрутов № 7, 10, 24, 46, 76, 191, троллейбусов № 1, 7, 10, 11 и трамвая № 3, подчеркнули в пресс-службе Смольного.

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