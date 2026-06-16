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Транспорт

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Вход в вестибюль «Нарвской» ограничат до конца лета

С 18 июня по 28 августа по рабочим дням с 8:10 до 9:15 вход на станцию будет закрыт, а с 16:40 до 19:00 ограничен. Изменения в графике работы вестибюля связаны с капитальным ремонтом эскалатора, сообщают в пресс-службе метро Петербурга. Время ограничений могут корректировать в зависимости от пассажиропотока.

Фото: Dusya Kan / Shutterstock

Ранее стало известно, что проект капремонта станции метро «Нарвская» одобрила повторная экспертиза. О планах отремонтировать фасады и кровлю вестибюля «Нарвской» метрополитен сообщал еще в январе 2024 года. Тогда в предприятии говорили, что закрывать станцию для пассажиров не потребуется, так как работы затронут лишь внешнюю часть здания.

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