Вход в вестибюль «Нарвской» ограничат до конца лета

С 18 июня по 28 августа по рабочим дням с 8:10 до 9:15 вход на станцию будет закрыт, а с 16:40 до 19:00 ограничен. Изменения в графике работы вестибюля связаны с капитальным ремонтом эскалатора, сообщают в пресс-службе метро Петербурга. Время ограничений могут корректировать в зависимости от пассажиропотока.