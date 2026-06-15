Госдума ввела штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов

Нижняя палата российского парламента одобрила федеральный закон, который вводит административное наказание для людей, которые покупают билеты на поезда не для поездок, а для их дальнейшей перепродажи. C этим явление нужно бороться, так как действия перекупщиков приводят «к искусственному дефициту мест в поездах», а также создают «ситуацию, когда люди вынуждены переплачивать», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
За оказание посреднических услуг в покупке железнодорожных билетов штраф для граждан составит от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. По предварительной оценке законодателей, штрафы по этой статье пополнят федеральную казну примерно на 1,8 млрд рублей в год.
Согласно статистике «РЖД», который делится спикер Госдумы, в 2024 году выявили две тысячи случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки. Еще свыше семи тысяч билетов на сумму почти 23 млн рублей вернули в свободную продажу по итогам анализа активности пользователей сайтов компании. Перепродают билеты, как правило, на онлайн-платформах по размещению объявлений, пишет Володин. За свои услуги перекупщики получают 1,5-3 тысячи рублей за билет, отмечает он.
Также парламентарий напомнил, что в 2025 году власти уже ограничили покупку электронных железнодорожных билетов через сторонние ресурсы и посредников.
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