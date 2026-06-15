Госдума ввела штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов

За оказание посреднических услуг в покупке железнодорожных билетов штраф для граждан составит от пяти тысяч до 10 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. По предварительной оценке законодателей, штрафы по этой статье пополнят федеральную казну примерно на 1,8 млрд рублей в год.

Согласно статистике «РЖД», который делится спикер Госдумы, в 2024 году выявили две тысячи случаев покупки электронных проездных документов теми, кто не планировал совершать поездки. Еще свыше семи тысяч билетов на сумму почти 23 млн рублей вернули в свободную продажу по итогам анализа активности пользователей сайтов компании. Перепродают билеты, как правило, на онлайн-платформах по размещению объявлений, пишет Володин. За свои услуги перекупщики получают 1,5-3 тысячи рублей за билет, отмечает он.

Также парламентарий напомнил, что в 2025 году власти уже ограничили покупку электронных железнодорожных билетов через сторонние ресурсы и посредников.