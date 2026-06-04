Новый троллейбусный парк с экологичным транспортом появится в Петербурге

Соглашение, которое предусматривает создание троллейбусного парка, город подписал с компанией «Группа Мовиста», пишет Смольный. Троллейбусный парк будет обслуживать и выпускать на линию около 80 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и динамической зарядкой. Перевозить пассажиров они будут по четырем маршрутам в центральных районах города — их общая протяженность составит 62 километра.

Новый троллейбусный парк разгрузит существующие маршруты, а транспорт с инновационными технологиями снизит негативное влияние на окружающую среду, заявил вице-губернатор Николай Линченко. В Комитете по транспорту отметили, что проект органично вписывается в концепцию «Зеленый остров», которая предусматривает развитие экологически чистого общественного транспорта.

«Замещение дизельного транспорта электрическим позволяет снижать объем выбросов загрязняющих веществ и уровень шума непосредственно в городской застройке. Для центральных районов Петербурга это означает более комфортную городскую среду и бережное отношение к историческим кварталам», — добавили в ведомстве.

На Среднем проспекте Васильевского острова, 77 находится бывшее трамвайное депо, где располагается Музей городского электрического транспорта. В 1942 году отсюда началось движение блокадного трамвая.

Накануне «Горэлектротранс» отменил закупку 86 троллейбусов за 3,6 млрд рублей, хотя для нее уже успели выбрать подрядчика. Им стал «Росагролизинг», который должен был поставить городу транспорт белорусского производства. А в середине мая Комтранс отменил закупку 26 трамваев на 5 млрд рублей. Это решение в Смольном объяснили секвестированием бюджета — урезанием расходов бюджета, когда доходов поступает меньше, чем планировалось.