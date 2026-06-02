Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Дороги Петербурга ограничили перед стартом ПМЭФ

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Это событие перекроет или сузит дороги в разных районах города. Большая часть ограничений начинает действовать со 2 июня.

Pixe1Power / Shutterstock

С 00:00 2 июня до 23:59 7 июня дороги сузят:

  • на улице Марата вдоль дома 11;
  • на Михайловской улице вдоль дома 1/7;
  • по четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста и вдоль дома 2 по переулку Антоненко;
  • по нечетной стороны набережной Мойки от дома 97 до дома 99;
  • на 6-й Советской улице вдоль дома 12;
  • на Стремянной улице вдоль дома 8;
  • в переулке Антоненко вдоль дома 2;
  • на улице Чайковского от дома 15 по Чайковского до дома 5/19 по Литейному проспекту;
  • на Итальянской улице вдоль дома 10/5;
  • на Владимирском проспекте вдоль дома 2/49;
  • на Малой Морской улице вдоль дома 14 по Малой Морской и вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту;
  • на Почтамтской улице вдоль дома 4;
  • на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
  • на проспекте Римского-Корсакова от дома 3 до дома 9;
  • в Никольском переулке вдоль дома 62 по Садовой улице;
  • на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой улице;
  • на Гончарной улице вдоль дома 4;
  • улицы Блохина вдоль дома 6/3;
  • на Лиговском проспекте от дома 61 до дома 63;
  • на Малом проспекте В. О. от набережной Макарова до 2–3-й линий В. О.;
  • на улице Салова вдоль дома 61;
  • на Галерной улице вдоль дома 15;
  • на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской и от Малой Морской до дома 4 по Вознесенскому проспекту.

Также 2 июня в рамках форума пройдет Всероссийский легкоатлетический забег. Из-за него с 00:00 2 июня до 07:00 6 июня перекроют:

  • Адмиралтейский проспект в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту;
  • Исаакиевскую площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.

С 15:00 до 23:59 3 июня будет перекрыто движение транспорта по Замковой улице и Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой. С 00:00 этой же даты до 07:00 6 июня закроют проезд по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Дворцового проезда к Сенатской площади.

С 05:00 до 07:00 4 июня перекроют:

  • Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
  • Адмиралтейский проспект;
  • Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
  • Сенатскую площадь;
  • Адмиралтейскую набережную;
  • Дворцовый мост;
  • Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;
  • Мраморный переулок;
  • Миллионную улицу от Мраморного переулка до Суворовской площади;
  • Суворовскую площадь вдоль дома 5 по Миллионной улице;
  • проезд вдоль Марсова поля;
  • Царицынский проезд;
  • нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
  • Невский проспект в направлении от Садовой улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Адмиралтейского проспекта к набережной канала Грибоедова;
  • Дворцовый проезд.

Также в городе будет проходить спортивный «SUP-завтрак», из-за которого с 09:00 4 июня до 09:00 7 июня перекроет движение транспорта по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: