Дороги Петербурга ограничили перед стартом ПМЭФ

В этом году Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Это событие перекроет или сузит дороги в разных районах города. Большая часть ограничений начинает действовать со 2 июня.
С 00:00 2 июня до 23:59 7 июня дороги сузят:
- на улице Марата вдоль дома 11;
- на Михайловской улице вдоль дома 1/7;
- по четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста и вдоль дома 2 по переулку Антоненко;
- по нечетной стороны набережной Мойки от дома 97 до дома 99;
- на 6-й Советской улице вдоль дома 12;
- на Стремянной улице вдоль дома 8;
- в переулке Антоненко вдоль дома 2;
- на улице Чайковского от дома 15 по Чайковского до дома 5/19 по Литейному проспекту;
- на Итальянской улице вдоль дома 10/5;
- на Владимирском проспекте вдоль дома 2/49;
- на Малой Морской улице вдоль дома 14 по Малой Морской и вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту;
- на Почтамтской улице вдоль дома 4;
- на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- на проспекте Римского-Корсакова от дома 3 до дома 9;
- в Никольском переулке вдоль дома 62 по Садовой улице;
- на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой улице;
- на Гончарной улице вдоль дома 4;
- улицы Блохина вдоль дома 6/3;
- на Лиговском проспекте от дома 61 до дома 63;
- на Малом проспекте В. О. от набережной Макарова до 2–3-й линий В. О.;
- на улице Салова вдоль дома 61;
- на Галерной улице вдоль дома 15;
- на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской и от Малой Морской до дома 4 по Вознесенскому проспекту.
Также 2 июня в рамках форума пройдет Всероссийский легкоатлетический забег. Из-за него с 00:00 2 июня до 07:00 6 июня перекроют:
- Адмиралтейский проспект в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту;
- Исаакиевскую площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.
С 15:00 до 23:59 3 июня будет перекрыто движение транспорта по Замковой улице и Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой. С 00:00 этой же даты до 07:00 6 июня закроют проезд по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Дворцового проезда к Сенатской площади.
С 05:00 до 07:00 4 июня перекроют:
- Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;
- Адмиралтейский проспект;
- Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта;
- Сенатскую площадь;
- Адмиралтейскую набережную;
- Дворцовый мост;
- Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;
- Мраморный переулок;
- Миллионную улицу от Мраморного переулка до Суворовской площади;
- Суворовскую площадь вдоль дома 5 по Миллионной улице;
- проезд вдоль Марсова поля;
- Царицынский проезд;
- нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
- Невский проспект в направлении от Садовой улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Адмиралтейского проспекта к набережной канала Грибоедова;
- Дворцовый проезд.
Также в городе будет проходить спортивный «SUP-завтрак», из-за которого с 09:00 4 июня до 09:00 7 июня перекроет движение транспорта по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки.
Комментарии (0)