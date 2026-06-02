Дороги Петербурга ограничили перед стартом ПМЭФ

С 00:00 2 июня до 23:59 7 июня дороги сузят:

на улице Марата вдоль дома 11;

на Михайловской улице вдоль дома 1/7;

по четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста и вдоль дома 2 по переулку Антоненко;

по нечетной стороны набережной Мойки от дома 97 до дома 99;

на 6-й Советской улице вдоль дома 12;

на Стремянной улице вдоль дома 8;

в переулке Антоненко вдоль дома 2;

на улице Чайковского от дома 15 по Чайковского до дома 5/19 по Литейному проспекту;

на Итальянской улице вдоль дома 10/5;

на Владимирском проспекте вдоль дома 2/49;

на Малой Морской улице вдоль дома 14 по Малой Морской и вдоль дома 7–9 по Невскому проспекту;

на Почтамтской улице вдоль дома 4;

на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;

на проспекте Римского-Корсакова от дома 3 до дома 9;

в Никольском переулке вдоль дома 62 по Садовой улице;

на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой улице;

на Гончарной улице вдоль дома 4;

улицы Блохина вдоль дома 6/3;

на Лиговском проспекте от дома 61 до дома 63;

на Малом проспекте В. О. от набережной Макарова до 2–3-й линий В. О.;

на улице Салова вдоль дома 61;

на Галерной улице вдоль дома 15;

на Вознесенском проспекте от Большой Морской до Малой Морской и от Малой Морской до дома 4 по Вознесенскому проспекту.

Также 2 июня в рамках форума пройдет Всероссийский легкоатлетический забег. Из-за него с 00:00 2 июня до 07:00 6 июня перекроют:

Адмиралтейский проспект в направлении от Сенатской площади к Вознесенскому проспекту;

Исаакиевскую площадь от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.

С 15:00 до 23:59 3 июня будет перекрыто движение транспорта по Замковой улице и Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой. С 00:00 этой же даты до 07:00 6 июня закроют проезд по Адмиралтейскому проспекту в направлении от Дворцового проезда к Сенатской площади.

С 05:00 до 07:00 4 июня перекроют:

Вознесенский проспект от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Гороховую улицу от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта;

Адмиралтейский проспект;

Большую Морскую улицу от Кирпичного переулка до Невского проспекта;

Сенатскую площадь;

Адмиралтейскую набережную;

Дворцовый мост;

Дворцовую набережную от Дворцового моста до Троицкого моста;

Мраморный переулок;

Миллионную улицу от Мраморного переулка до Суворовской площади;

Суворовскую площадь вдоль дома 5 по Миллионной улице;

проезд вдоль Марсова поля;

Царицынский проезд;

нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;

Невский проспект в направлении от Садовой улицы к Адмиралтейскому проспекту и от Адмиралтейского проспекта к набережной канала Грибоедова;

Дворцовый проезд.

Также в городе будет проходить спортивный «SUP-завтрак», из-за которого с 09:00 4 июня до 09:00 7 июня перекроет движение транспорта по нечетной стороне набережной Крюкова канала от улицы Декабристов до набережной Мойки.