Метро Петербурга завтра будет работать круглосуточно

С полуночи до шести утра поезда будут прибывать на станции метро с интервалом 8-10 минут. В это же время по городу будут курсировать автобусы № 4, 102, 120, 190, 193, 221, 239, 263, а также троллейбусы № 23 и 46. Интервал их движения составит не более 30 минут.

Из-за праздничных мероприятий в городе также ограничат движение.

До 30 мая остановку и движение запретят в районе Дворцовой площади.

29 мая с 20:00 до 02:30 — перекроют Дворцовый мост, Адмиралтейскую и Дворцовую набережную, части Невского и Адмиралтейского проспектов.

30 мая с 16:00 из-за концерта «Петровские Ассамблеи 3.2.3» введут масштабные ограничения на Крестовском острове: запретят остановку и движение на Крестовском проспекте, Южной и Северной дорогах, набережной Гребного канала, а также на Теннисной и Велосипедной аллеях.

В пятницу, 29 мая, на главной площади Петербурга пройдет бесплатный концерт «Классика на Дворцовой». На сцену выйдут свыше 250 артистов, некоторые из них сотрудничали с Ла Скала, Парижской оперой и Метрополитен-оперой. Среди них — итальянский тенор Марко Чапони, баритон Игорь Головатенко, виолончелист Борислав Струлев и итальянское сопрано Мариам Баттистелли. Ведущие вечера — актриса Людмила Ширяева и директор Александринского театра Александр Малич.