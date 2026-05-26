Смольный хочет отменить налог на электрокары до 2030 года

Сейчас льгота действует только для электромобилей мощностью до 150 лошадиных сил. Новый законопроект предлагает распространить ее почти на весь электротранспорт — исключение составят только водные и воздушные суда.

Как пишет Четырбок, ограничения по месту производства автомобиля, мощности двигателя и дате регистрации планируют убрать. В Смольном рассчитывают, что это сделает электромобили популярнее среди горожан и поможет сократить вредные выбросы.

Аналогичные льготы хотят продлить и для транспорта на природном газе. Ранее ими могли воспользоваться только владельцы новых машин или те, кто переоборудовал автомобиль в период действия программы. Теперь послабление предлагают распространить почти на весь такой транспорт, кроме дорогостоящих моделей.

Одновременно власти собираются повысить транспортный налог для части коммерческого транспорта. Для грузовиков мощностью свыше 200 лошадиных сил ставка может вырасти до 65 рублей, свыше 250 лошадиных сил — до 85 рублей. Для автобусов мощностью более 200 лошадиных сил предлагают установить ставку в 100 рублей.

В 2025 году в Петербурге было зарегистрировано 16 629 электрокаров. Также в городе насчитывалось 7328 автомобилей, работающих на природном газе. Ранее СМИ также сообщали, что петербургское правительство обсуждает бесплатный проезд по ЗСД и ШМСД для электрокаров.