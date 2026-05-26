Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Смольный опубликовал список улиц, которые перекроют на время ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Из-за этого события в городе введут временные ограничения на дорогах. С подробными схемами сужений и перекрытий можно ознакомиться на сайте Смольного.

Kirill Neiezhmakov / Shutterstock

Остановку транспорта запретят с 29 мая по 7 июня на:

  • ул. Пилотов — от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;
  • Стартовой ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
  • Домодедовской ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
  • Внуковской ул.;
  • Соколиной ул.

С 31 мая по 7 июня на:

  • ул. Марата — вдоль д. 11;
  • Михайловской ул. — вдоль д. 1/7;
  • четной стороне наб. реки Мойки — от д. 24 до Певческого моста;
  • 6-я Советской ул. — вдоль д. 12;
  • нечетной стороне наб. реки Мойки — от д. 97 до д. 99;
  • Стремянной ул. — вдоль д. 8;
  • четной стороне наб. реки Мойки — вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
  • пер. Антоненко — вдоль д. 2;
  • ул. Чайковского — от д. 15 до д. 5/19 по Литейному пр.;
  • Итальянской ул. — вдоль д. 10/5;
  • Владимирском пр. — вдоль д. 2/49;
  • Малой Морской ул. — вдоль д. 14;
  • Почтамтской ул. — вдоль д. 4;
  • Исаакиевской пл. — вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
  • Малой Морской ул. — вдоль д. 7–9 по Невскому пр.;
  • пр. Римского-Корсакова — от д. 3 до д. 9;
  • Никольском пер. — вдоль д. 62 по Садовой ул.;
  • наб. Крюкова канала — вдоль д. 62 по Садовой ул.;
  • Гончарной ул. — вдоль д. 4;
  • ул. Блохина — вдоль д. 6/3;
  • Лиговском пр. — от д. 61 до д. 63;
  • Малом пр. В.О. — от наб. Макарова до 2–3-й линий В.О.;
  • Вознесенском пр. — от Большой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Петербургском шоссе — от Пулковского шоссе до Витебского пр.

С 31 мая по 6 июня на Предпортовой ул. — от 7-го Предпортового проезда до Дачного пр.

С 1 по 7 июня на:

  • Сарицкой ул. — от Соколиной ул. до Петербургского шоссе;
  • Митрофаньевском шоссе.

3 июня на:

  • Замковой ул.;
  • Кленовой ул. — от Инженерной ул. до Замковой ул.

Также в городе временно сузят проезжую часть.

С 1 по 7 июня эти ограничения затронут:

  • дорогу в аэропорт;
  • Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;
  • Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;
  • Пулковское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;
  • Пулковское шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.

С 2 по 7 июня сужение проезжей части введут на

  • ул. Марата;
  • Михайловской ул.;
  • наб. реки Мойки;
  • Вознесенском пр.;
  • Галерной ул.;
  • ул. Салова, Лиговском пр.

Движение транспорта будет запрещено с 29 мая по 7 июня на:

  • Стартовой ул. — от Быковской ул. до Внуковской ул.;
  • Домодедовской ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
  • Внуковской ул. — от д. 2 до Домодедовской ул.

3 июня с 15:00 до 23:59 на:

  • Замковая ул.;
  • Кленовая ул. — от Инженерной ул. до Замковой ул.

Кроме того, с 2 по 6 июня в городе ограничат движение грузовиков массой более 3,5 тонн на:

  • Пулковском шоссе;
  • Петербургском шоссе;
  • Витебском пр.;
  • Митрофаньевском шоссе;
  • Автомобильной ул.;
  • Предпортовой ул.

Также запрет для грузового транспорта будет действовать на участке КАД от Ропшинского шоссе до Софийской ул.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: