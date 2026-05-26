Смольный опубликовал список улиц, которые перекроют на время ПМЭФ

Остановку транспорта запретят с 29 мая по 7 июня на:

ул. Пилотов — от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;

Стартовой ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

Домодедовской ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

Внуковской ул.;

Соколиной ул.

С 31 мая по 7 июня на:

ул. Марата — вдоль д. 11;

Михайловской ул. — вдоль д. 1/7;

четной стороне наб. реки Мойки — от д. 24 до Певческого моста;

6-я Советской ул. — вдоль д. 12;

нечетной стороне наб. реки Мойки — от д. 97 до д. 99;

Стремянной ул. — вдоль д. 8;

четной стороне наб. реки Мойки — вдоль д. 2 по пер. Антоненко;

пер. Антоненко — вдоль д. 2;

ул. Чайковского — от д. 15 до д. 5/19 по Литейному пр.;

Итальянской ул. — вдоль д. 10/5;

Владимирском пр. — вдоль д. 2/49;

Малой Морской ул. — вдоль д. 14;

Почтамтской ул. — вдоль д. 4;

Исаакиевской пл. — вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;

Малой Морской ул. — вдоль д. 7–9 по Невскому пр.;

пр. Римского-Корсакова — от д. 3 до д. 9;

Никольском пер. — вдоль д. 62 по Садовой ул.;

наб. Крюкова канала — вдоль д. 62 по Садовой ул.;

Гончарной ул. — вдоль д. 4;

ул. Блохина — вдоль д. 6/3;

Лиговском пр. — от д. 61 до д. 63;

Малом пр. В.О. — от наб. Макарова до 2–3-й линий В.О.;

Вознесенском пр. — от Большой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Петербургском шоссе — от Пулковского шоссе до Витебского пр.

С 31 мая по 6 июня на Предпортовой ул. — от 7-го Предпортового проезда до Дачного пр.

С 1 по 7 июня на:

Сарицкой ул. — от Соколиной ул. до Петербургского шоссе;

Митрофаньевском шоссе.

3 июня на:

Замковой ул.;

Кленовой ул. — от Инженерной ул. до Замковой ул.

Также в городе временно сузят проезжую часть.

С 1 по 7 июня эти ограничения затронут:

дорогу в аэропорт;

Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;

Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;

Пулковское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;

Пулковское шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.

С 2 по 7 июня сужение проезжей части введут на

ул. Марата;

Михайловской ул.;

наб. реки Мойки;

Вознесенском пр.;

Галерной ул.;

ул. Салова, Лиговском пр.

Движение транспорта будет запрещено с 29 мая по 7 июня на:

Стартовой ул. — от Быковской ул. до Внуковской ул.;

Домодедовской ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;

Внуковской ул. — от д. 2 до Домодедовской ул.

3 июня с 15:00 до 23:59 на:

Замковая ул.;

Кленовая ул. — от Инженерной ул. до Замковой ул.

Кроме того, с 2 по 6 июня в городе ограничат движение грузовиков массой более 3,5 тонн на:

Пулковском шоссе;

Петербургском шоссе;

Витебском пр.;

Митрофаньевском шоссе;

Автомобильной ул.;

Предпортовой ул.

Также запрет для грузового транспорта будет действовать на участке КАД от Ропшинского шоссе до Софийской ул.