Смольный опубликовал список улиц, которые перекроют на время ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Из-за этого события в городе введут временные ограничения на дорогах. С подробными схемами сужений и перекрытий можно ознакомиться на сайте Смольного.
Остановку транспорта запретят с 29 мая по 7 июня на:
- ул. Пилотов — от Домодедовской ул. до Стартовой ул.;
- Стартовой ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
- Домодедовской ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
- Внуковской ул.;
- Соколиной ул.
С 31 мая по 7 июня на:
- ул. Марата — вдоль д. 11;
- Михайловской ул. — вдоль д. 1/7;
- четной стороне наб. реки Мойки — от д. 24 до Певческого моста;
- 6-я Советской ул. — вдоль д. 12;
- нечетной стороне наб. реки Мойки — от д. 97 до д. 99;
- Стремянной ул. — вдоль д. 8;
- четной стороне наб. реки Мойки — вдоль д. 2 по пер. Антоненко;
- пер. Антоненко — вдоль д. 2;
- ул. Чайковского — от д. 15 до д. 5/19 по Литейному пр.;
- Итальянской ул. — вдоль д. 10/5;
- Владимирском пр. — вдоль д. 2/49;
- Малой Морской ул. — вдоль д. 14;
- Почтамтской ул. — вдоль д. 4;
- Исаакиевской пл. — вдоль д. 1 по Вознесенскому пр.;
- Малой Морской ул. — вдоль д. 7–9 по Невскому пр.;
- пр. Римского-Корсакова — от д. 3 до д. 9;
- Никольском пер. — вдоль д. 62 по Садовой ул.;
- наб. Крюкова канала — вдоль д. 62 по Садовой ул.;
- Гончарной ул. — вдоль д. 4;
- ул. Блохина — вдоль д. 6/3;
- Лиговском пр. — от д. 61 до д. 63;
- Малом пр. В.О. — от наб. Макарова до 2–3-й линий В.О.;
- Вознесенском пр. — от Большой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Петербургском шоссе — от Пулковского шоссе до Витебского пр.
С 31 мая по 6 июня на Предпортовой ул. — от 7-го Предпортового проезда до Дачного пр.
С 1 по 7 июня на:
- Сарицкой ул. — от Соколиной ул. до Петербургского шоссе;
- Митрофаньевском шоссе.
3 июня на:
- Замковой ул.;
- Кленовой ул. — от Инженерной ул. до Замковой ул.
Также в городе временно сузят проезжую часть.
С 1 по 7 июня эти ограничения затронут:
- дорогу в аэропорт;
- Петербургское шоссе на пересечении с Витебским пр.;
- Усть-Славянское шоссе в районе съезда на Волхонское шоссе;
- Пулковское шоссе на пересечении с Волхонским шоссе;
- Пулковское шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе.
С 2 по 7 июня сужение проезжей части введут на
- ул. Марата;
- Михайловской ул.;
- наб. реки Мойки;
- Вознесенском пр.;
- Галерной ул.;
- ул. Салова, Лиговском пр.
Движение транспорта будет запрещено с 29 мая по 7 июня на:
- Стартовой ул. — от Быковской ул. до Внуковской ул.;
- Домодедовской ул. — от ул. Пилотов до Внуковской ул.;
- Внуковской ул. — от д. 2 до Домодедовской ул.
3 июня с 15:00 до 23:59 на:
- Замковая ул.;
- Кленовая ул. — от Инженерной ул. до Замковой ул.
Кроме того, с 2 по 6 июня в городе ограничат движение грузовиков массой более 3,5 тонн на:
- Пулковском шоссе;
- Петербургском шоссе;
- Витебском пр.;
- Митрофаньевском шоссе;
- Автомобильной ул.;
- Предпортовой ул.
Также запрет для грузового транспорта будет действовать на участке КАД от Ропшинского шоссе до Софийской ул.
