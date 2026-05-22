Проезд по ЗСД и ШМСД могут сделать бесплатным для электрокаров

Идею бесплатного проезда по ЗСД и ШМСД предложили представители бизнеса во время обсуждения развития электротакси. По мнению представителей таксопарков и операторов зарядных станций, льготы могли бы ускорить переход водителей на электрокары. Среди возможных мер они назвали бесплатную парковку в центре города и отмену платы за проезд по городским трассам.

Зампред Комитета по транспорту Денис Усанов заявил, что вопрос бесплатного проезда сейчас изучают специалисты Комитета по природопользованию. По его словам, инициативу еще предстоит оценить с юридической и финансовой точек зрения. Глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик уточнил, что власти пока ведут переговоры и просчитывают возможные варианты. Окончательного решения о том, будет ли льгота распространяться на все электромобили или только на такси, пока нет. Гендиректор АО «ЗСД» Дмитрий Губин заявил, что идею готовы обсуждать, однако для внедрения понадобится создать «механизм учета и контроля».

С 2023 года владельцы электромобилей могут бесплатно ездить по федеральным трассам. Эту программу несколько раз продлевали, в том числе и на 2026 год. Для проезда необходимо оформить транспондер T-pass и зарегистрировать электромобиль в офисе «Автодор — Платные Дороги».