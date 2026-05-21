Беспилотное метро в Петербурге начнут тестировать в августе

Выступление директора прошло 21 мая в рамках фестиваля «ТранспортФест». По словам Смагина, во время беспилотных поездок автоматика будет отвечать за отправление и остановку состава, а также за открытие и закрытие дверей. Машинист при этом останется в кабине и будет следить за работой системы в роли оператора.

Подобный формат уже тестируют в московском метро. «Балтиец» выпускает «Трансмашхолдинг» — именно эти составы сейчас постепенно обновляют парк петербургской подземки.

С 2024 года в городе тестируют беспилотные трамваи, испытания рассчитаны на три года. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков.