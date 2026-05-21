Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Беспилотное метро в Петербурге начнут тестировать в августе

Поезда «Балтиец» начнут ездить в автоматическом режиме уже в августе 2026 года. Поездки будут проходит под контролем машиниста. О планах рассказал директор по развитию бизнеса компании «Трансмашхолдинг Интеллектуальные Системы» Юрий Смагин на выездном совещании комиссии по развитию пассажирских перевозок при Минтрансе, пишет «Фонтанка».

Urri / Shutterstock.com

Выступление директора прошло 21 мая в рамках фестиваля «ТранспортФест». По словам Смагина, во время беспилотных поездок автоматика будет отвечать за отправление и остановку состава, а также за открытие и закрытие дверей. Машинист при этом останется в кабине и будет следить за работой системы в роли оператора.

Подобный формат уже тестируют в московском метро. «Балтиец» выпускает «Трансмашхолдинг» — именно эти составы сейчас постепенно обновляют парк петербургской подземки.

С 2024 года в городе тестируют беспилотные трамваи, испытания рассчитаны на три года. Сейчас трамваи двигаются самостоятельно, однако в кабине все равно находится водитель-испытатель, который контролирует поездку. Без человека такой транспорт планируют запустить к 2030 году, рассказал в начале апреля замминистра транспорта Константин Пашков.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: