На время ПМЭФ и «Алых Парусов» ограничения для пешеходов на Дворцовой набережной снимут

Во время этих событий рабочие продолжат работы по устройству вставок на гранитных элементах и расшивке швов, подчеркнули в ведомстве. Сейчас на участке от Эрмитажной до Дворцовой набережной продолжаются работы по благоустройству. Уже готово 40% основания, уложены тротуарные плиты и гранитное покрытие. Также на 70% завершена установка парапетов, а бордюры у зеленых зон готовы на 75%. До конца мая рабочие планируют закончить монтаж гранитных элементов.

Реставрация Дворцовой набережной стартовала 10 апреля и проходит в несколько этапов: со дня старта реставрации по 26 мая и с 1 июля по 15 октября. В ходе ремонта на участке длиной 422,1 погонных метра специалисты переложат гранитные плиты тротуара и мощение, восстановят парапеты, карнизы, скамьи, стенку и ступени спусков, а также очистят все элементы с расшивкой швов. Работы выполняет компания «Возрождение», ее возглавляет Михаил Клобертанс. Изначально ремонт оценили в 99 млн рублей, однако подрядчик согласился его выполнить за 93 млн.

ПМЭФ в этом году состоится с 3 по 6 июня. Датой проведения «Алых парусов» губернатор Александр Беглов назвал 27 июня. Подготовка к событию началась заранее: уже в феврале в городе стали ограничивать движение транспорта — Комитет по транспорту сообщал о сужении проезжей части на Октябрьской набережной.

Как рассказали в ГАТИ, в этом году праздник пройдет в закрытом формате — «ради безопасности выпускников». Во время основного шоу Дворцовая площадь и Дворцовая набережная станут изолированной зоной. Попасть туда можно будет только по специальным именным пригласительным билетам.