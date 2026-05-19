В Пулкове ограничили прием и выпуск самолетов дважды за утро

Ограничения ввели в 9:46 и сняли в 10:14, однако в 11:05 воздушное пространство аэропорта вновь закрыли. Представители Пулкова в соцсетях предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании.
12 запланированных на сегодня рейсов отменены и 9 задержаны, следует из информационного табло на сайте воздушной гавани. На фоне ограничений самолет из Ташкента не может приземлиться в аэропорту Петербурга — судно кружит над Ладожским озером у Шлиссельбурга, обратил внимание «Осторожно, Петербург».
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность беспилотников в 09:09 на территории Лужского района. Спустя 40 минут тревога распространилась на всю область. Вместе с этим власти предупредили жителей региона о возможном «понижении скорости мобильного интернета».
