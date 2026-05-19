Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В Пулкове ограничили прием и выпуск самолетов дважды за утро

Ограничения ввели в 9:46 и сняли в 10:14, однако в 11:05 воздушное пространство аэропорта вновь закрыли. Представители Пулкова в соцсетях предупредили пассажиров о возможных корректировках в расписании.

Alex Gensher / Shutterstock

12 запланированных на сегодня рейсов отменены и 9 задержаны, следует из информационного табло на сайте воздушной гавани. На фоне ограничений самолет из Ташкента не может приземлиться в аэропорту Петербурга — судно кружит над Ладожским озером у Шлиссельбурга, обратил внимание «Осторожно, Петербург».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность беспилотников в 09:09 на территории Лужского района. Спустя 40 минут тревога распространилась на всю область. Вместе с этим власти предупредили жителей региона о возможном «понижении скорости мобильного интернета».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: