В Пулкове ограничили прием и выпуск самолетов дважды за утро

12 запланированных на сегодня рейсов отменены и 9 задержаны, следует из информационного табло на сайте воздушной гавани. На фоне ограничений самолет из Ташкента не может приземлиться в аэропорту Петербурга — судно кружит над Ладожским озером у Шлиссельбурга, обратил внимание «Осторожно, Петербург».

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил опасность беспилотников в 09:09 на территории Лужского района. Спустя 40 минут тревога распространилась на всю область. Вместе с этим власти предупредили жителей региона о возможном «понижении скорости мобильного интернета».