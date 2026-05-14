Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Участок кольцевой линии метро готовят в Петербурге

Городские власти опубликовали проект планировки территории для отрезка между будущими станциями «Площадь Калинина» и «Ладожская-2». Документ появился на сайте Смольного, обратили внимание «Ведомости».

Stor24 / Shutterstock

Протяженность линии составит почти 4,5 километра. Здесь смогут ходить до 40 пар поездов в час, а пассажиропоток достигнет примерно 41 тысячи человек в час. Высота станций не превысит 17 метров, вентиляционных шахт — 10 метров.

На новом участке планируют открыть несколько станций. «Площадь Калинина» появится рядом с пересечением Кондратьевского и Полюстровского проспектов. Станцию «Полюстровский проспект — 2» построят на Пискаревском проспекте, «Большеохтинскую» — возле Красногвардейской площади. Конечной станет «Ладожская-2».

Ранее, в сентябре 2024 года, власти Петербурга утвердили проект строительства электродепо «Ладожское». Оно станет одним из ключевых объектов для будущей кольцевой линии метро. А в 2025 году Комитет по градостроительству и архитектуре выдал задание на проект планировки для депо «Арсенальное». Его должны подготовить до августа этого года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: