Участок кольцевой линии метро готовят в Петербурге

Протяженность линии составит почти 4,5 километра. Здесь смогут ходить до 40 пар поездов в час, а пассажиропоток достигнет примерно 41 тысячи человек в час. Высота станций не превысит 17 метров, вентиляционных шахт — 10 метров.

На новом участке планируют открыть несколько станций. «Площадь Калинина» появится рядом с пересечением Кондратьевского и Полюстровского проспектов. Станцию «Полюстровский проспект — 2» построят на Пискаревском проспекте, «Большеохтинскую» — возле Красногвардейской площади. Конечной станет «Ладожская-2».

Ранее, в сентябре 2024 года, власти Петербурга утвердили проект строительства электродепо «Ладожское». Оно станет одним из ключевых объектов для будущей кольцевой линии метро. А в 2025 году Комитет по градостроительству и архитектуре выдал задание на проект планировки для депо «Арсенальное». Его должны подготовить до августа этого года.