Петербургский суд признал завышенными цены на парковку в Пулкове

Весной 2025 года УФАС заинтересовалось повышением цен на парковку у терминала. С 1 января тарифы в зонах P1, P2, P4 и P13 выросли на 5–14%: сутки стоили уже 1,6–2,1 тысячи рублей, а неделя — до 10 тысяч. Антимонопольная служба решила, что оператор аэропорта мог злоупотребить своим положением на рынке, и потребовала пересмотреть цены.

ВВСС попыталась оспорить это предписание в арбитражном суде. Сначала суд поддержал компанию. Основной вопрос касался аналитического отчета УФАС: его подготовили еще в октябре 2024 года, а исследование рынка охватывало период до сентября того же года — то есть до нового повышения тарифов.

Представители Пулково заявляли, что этот отчет относится к другому делу и не может использоваться в нынешнем споре. Первая инстанция с этим согласилась. Однако апелляционный суд признал отчет подходящим доказательством того, что ВВСС занимает доминирующее положение на рынке парковок у аэропорта. В итоге решение первой инстанции отменили, а предписание УФАС оставили в силе.

Представители предприятия заявили изданию, что спор касается не самих цен, а процедуры действий ФАС. ВВСС намерена обжаловать решение апелляционного суда.

Вместе с этим рассматривалось еще одно дело о тарифах, введенных в мае 2024 года. Тогда цены выросли в два раза: например, в зоне P1 стоимость суток увеличилась с 1 до 2 тысяч рублей, а в других зонах — в 1,7–2,3 раза. Жалобы поступали не только от пассажиров, но и от сотрудников авиакомпаний, говорилось в материалах суда. По этому делу суды, наоборот, поддержали оператора Пулкова.

По данным «РБК Петербург», в 2025 году Пулково заработало на платных парковках 973 млн рублей, а в 2024 году — около 1 млрд рублей, что на 53% больше, чем годом ранее. При этом ближайшая бесплатная парковка находится примерно в трех километрах от аэропорта.