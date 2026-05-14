«Аэрофлот» возобновляет регулярные полеты в ОАЭ. Улететь авиалинией в Дубай из Петербурга можно с пересадкой в Москве

Рейсы из российской столицы в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) будут отправлять один раз в сутки, сообщает пресс-служба «Аэрофлота». Выполнять полеты из Москвы в Дубай будут лайнеры Boeing 737 с местами в классах «эконом» и «бизнес».

В апреле Минтранс сообщил, что Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ. Тогда специалисты ведомства отметили, что продолжат анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы вносить корректировки, если они будут необходимы.

С 1 мая прямые рейсы из Петербурга в Дубай также возобновила авиалиния Emirates. Самолеты летают четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Ситуация с авиасообщением в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке обострилась после начала боевых действий в Иране 28 февраля. Тогда из-за режима «закрытого неба» десятки тысяч россиян не смогли вернуться обратно в страну.