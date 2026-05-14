Мост Александра Невского начнут ремонтировать в эту субботу. Трамвайные пути перекроют до сентября, а автомобильное движение сократят

С 16 мая по 16 сентября движение трамваев по мосту Александра Невского будет закрыто, предупреждает ведомство. Автомобильное движение в направлении площади Александра Невского ограничат до двух полос. В направлении Заневского проспекта автомобилистам будут доступны три полосы.

В ходе первого этапа ремонта подрядчик заменит трамвайное полотно, обновит гидроизоляцию, заменит диформационные швы и положит новый асфальт.

