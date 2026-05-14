Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Мост Александра Невского начнут ремонтировать в эту субботу. Трамвайные пути перекроют до сентября, а автомобильное движение сократят

Первый этап ремонта переправы стартует 16 мая. На несколько месяцев движение по ней ограничат. Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры в соцсетях.

Stanislav Samoylik / Shutterstock

С 16 мая по 16 сентября движение трамваев по мосту Александра Невского будет закрыто, предупреждает ведомство. Автомобильное движение в направлении площади Александра Невского ограничат до двух полос. В направлении Заневского проспекта автомобилистам будут доступны три полосы.

В ходе первого этапа ремонта подрядчик заменит трамвайное полотно, обновит гидроизоляцию, заменит диформационные швы и положит новый асфальт.
 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: