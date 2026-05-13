Приехать «На работу на велосипеде» вместе с другими петербуржцами можно 15 мая

Инициативу «На работу на велосипеде» уже поддержала управляющая пригородными поездами в регионе АО «СЗППК» — в день акции пассажиры смогут бесплатно провезти в электричке велосипед, купив только билет на проезд. В обычные дни такая опция доступна только горожанам с абонентским билетом.

Также для участников акции на Балтийском и Витебском вокзалах Петербурга откроют специальные «энергетические точки». Там пассажиры, прибывшие на электричках с велосипедами или СИМ (средствами индивидуальной мобильности — самокатами, моноколесами и гиросктерами) смогут получить подарки и снеки — воду, шоколадки и батончики. Точки будут расположены рядом с табло расписания в зоне перронов.

Ассоциация «Пошли-поехали» объединяет людей, выступающих за развитие комфортной городской среды для пешеходов и велосипедистов. В сообщество входят урбанисты, транспортные специалисты, предприниматели, общественные деятели и активисты. Организация регулярно проводит и поддерживает инициативы, которые популяризуют велосипедное движение. Так, в октябре 2025 года сообщество выпустило обновленную карту веломаршрутов Петербурга и Ленобласти.