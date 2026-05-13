Какие станции метро сейчас строят в Петербурге, рассказал Беглов

Губернатор Петербурга Александр Беглов во время ежегодного отчета в Заксобрании 13 мая рассказал, как продвигается строительство метро в городе. По его словам, темпы работ растут.

Сейчас на Красносельско-Калининской (коричневой) линии строят участок с четырьмя новыми станциями, еще две появятся на Невско-Василеостровской (зеленой) линии, рассказывает Беглов. Также началась проходка нового участка от станции «Каретная» до «Лиговского проспекта — 2». Там в будущем разместится терминал ВСМ, отмечает глава города.

Сегодня в Петербурге одновременно работают пять проходческих щитов. Кроме того, город продолжает обновлять поезда метро. В 2025 году полностью заменили составы на Кировско-Выборгской линии, а в 2026-м новые поезда выйдут и на Московско-Петроградскую линию. В метро уже поступили 374 вагона «Балтиец». К 2031 году парк планируют обновить почти на 950 вагонов.

