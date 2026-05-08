Беглов поручил создать музей истории петербургского метро

Как считает Беглов, в новом музее можно представить модели проходческих щитов и другого горного оборудования, рассказать об истории создания подземного транспортного каркаса мегаполиса и трудовых, а также о его станциях и современных достижениях метростроевцев.

Сейчас в городе уже работает Центр истории Петербургского метрополитена, он открыт с ноября 2005 года на Одоевского, 29. Издание «Петербургский дневник» утверждает, что губернатор говорит все же о расширении существующего музея — в его экспозицию добавят историю «Метростроя» и отдельный раздел, посвященный проходческим щитам и строительству тоннелей.

«Я дал поручение расширить экспозицию музея и добавить историю метростроения. Потому что это огромная система, которая работает на город», — цитирует «Петербургский дневник» главу города.

Как сказано на сайте Центра истории Петербургского метрополитена, в музее представлены макет из четырех вагонов образца 1960-х годов, крупномасштабные модели подвижного состава разных лет (среди них — вагоны типа Г, Е, 81-717, 81-540.2, 81-540.8 и вагоны проекта «НеВа»). Еще гости учреждения могут погрузиться на глубину более чем 70 метров в слои кембрийской глины, встретиться с метростроителем с помощью интерактивной строительной клети и посетить электродепо «Автово» и «Выборгское».