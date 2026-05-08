13 аэропортов на юге России приостановили работу. Пулково предупреждает о задержках и отменах рейсов

По словам представителей Пулкова, обстановка в терминале спокойная. Сейчас там работают агенты по гостеприимству, которые отвечают на все вопросы пассажиров. Для родителей с детьми до семи лет в общей зоне аэропорта доступна комната матери и ребенка. Также путешественники могут воспользоваться бесплатными зарядными станциями для телефонов.

Инструкцию по обмену и возврату билетов можно найти на сайте Пулкова, напоминает пресс-служба аэропорта.