Больше зон запрета для самокатчиков добавили перед 9 мая

Новые участки, по которым запрещено передвигаться на электросамокате, появились в приложениях «Яндекс Go», «Юрент» и Whoosh.

Взять самокаты в аренду нельзя в Московском, Петроградском, Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и во Фрунзенском районах. Сервисы рекомендуют изучить карту с обновленной красной разметкой, чтобы не заезжать на территории, где движение запрещено.

«Юрент» и Whoosh подтвердили, что временная мера связана с подготовкой к Дню Победы, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службы компаний. Ограничение будет действовать до 16:00 воскресенья, говорится в приложении последнего.

Как и в прошлых сезонах, в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах действует запрет на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ), но их можно проезжать транзитом. Ранее в Смольном допустили полный запрет электросамокатов на тротуарах в центре города. Подробнее о том, как проходит сезон электросамокатов в этом году, читайте в материале Собака.ru.

