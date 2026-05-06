Больше зон запрета для самокатчиков добавили перед 9 мая

Взять самокаты в аренду нельзя в Московском, Петроградском, Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском и во Фрунзенском районах. Сервисы рекомендуют изучить карту с обновленной красной разметкой, чтобы не заезжать на территории, где движение запрещено.

«Юрент» и Whoosh подтвердили, что временная мера связана с подготовкой к Дню Победы, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службы компаний. Ограничение будет действовать до 16:00 воскресенья, говорится в приложении последнего.

Как и в прошлых сезонах, в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах действует запрет на парковку средств индивидуальной мобильности (СИМ), но их можно проезжать транзитом. Ранее в Смольном допустили полный запрет электросамокатов на тротуарах в центре города.