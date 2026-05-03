Петербург вошел в топ регионов с наименьшей аварийной смертностью

За три месяца 2026 года на дорогах города погибли девять человек. Это почти в девять раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда жертвами аварий стали 80 человек. Показатель смертности в Петербурге составил 0,37 погибших на 100 тысяч жителей.
Самые низкие показатели смертности в ДТП зафиксированы в Петербурге, Москве и на Чукотке.
Лучше ситуация только в Москве — 0,27 погибших на 100 тысяч населения, что в пять раз ниже среднероссийского уровня. На Чукотке за три месяца не умер ни один человек.
При этом количество раненых в Петербурге с января по март 2026 года достигло 376 человек. В Ленобласти за тот же период погибли 14 человек, а ранения получили 134.
Самыми неблагополучными регионами по числу жертв аварий остаются Тува, Карачаево-Черкесия и Еврейская автономная область, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные МВД.
