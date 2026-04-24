Нейросеть в такси научилась предугадывать адрес поездки и помогать водителю подсказками

Алгоритмы обновленного приложения учитывают поведение пользователя — день недели, время и частоту поездок — и предлагают наиболее вероятные варианты. Эта функция помогает пассажиру не вводить адрес вручную. По данным сервиса, после внедрения технологии пользователи стали на 15% чаще выбирать предложенные точки.

Сервис также показывает, через сколько минут водитель получит вызов. Прогноз рассчитывает нейросеть с учетом спроса, ситуации в районе и доступных машин. Если ожидание увеличивается, сервис может предложить сменить тариф.

Кроме этого, при заказе можно выбрать готовые комментарии для водителя, чтобы точнее объяснить ему, куда лучше всего подать машину. Подсказки формирует нейросеть на основе анализа часто используемых формулировок в конкретной локации.

ИИ также подбирает тарифы и опции на основе комментариев к заказу. Например, если пассажир напишет, что будет с ребенком, алгоритм порекомендует ему добавить детское кресло. А после комментария «еду с велосипедом» — предложит сменить тариф с «Эконома» на «Минивэн», где доступны поездки в таком формате. Таким образом, пользователям не придется уточнять параметры поездки с водителем при посадке или делать новый заказ.

В начале недели глава «Яндекс Такси» Александр Аникин дал интервью «Радио РБК», в котором рассказал, что будущее, где по улицам ездят в основном роботакси, настанет. При этом полностью компьютер не сможет заменить человека: люди-водители будут нужны в часы пиковой нагрузки. Водители, которым придется покинуть сферу такси, будут переобучаться на тестировщиков беспилотных автомобилей, предположил Аникин.