Транспорт

В Пулково возобновили прямые рейсы до Владивостока

Перелеты будут осуществляться авиакомпанией «Аэрофлот» до трех раз в неделю: по четвергам, пятницам и субботам.

Отметим, что это самое дальнее направление из Петербурга внутри страны: расстояние между городами составляет почти семь тысяч километров.

«Удобный ночной перелет, и через 8 часов 10 минут вы окажетесь в крупном экономическом и культурном центре на другом краю страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первый рейс из Петербурга во Владивосток запланирован на 19 июня в 21:30. Перелет будет выполняться на воздушном судне А333. С расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта.

