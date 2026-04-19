В Пулково возобновили прямые рейсы до Владивостока

Отметим, что это самое дальнее направление из Петербурга внутри страны: расстояние между городами составляет почти семь тысяч километров.

«Удобный ночной перелет, и через 8 часов 10 минут вы окажетесь в крупном экономическом и культурном центре на другом краю страны», — говорится в сообщении пресс-службы.

Первый рейс из Петербурга во Владивосток запланирован на 19 июня в 21:30. Перелет будет выполняться на воздушном судне А333. С расписанием можно ознакомиться на сайте аэропорта.