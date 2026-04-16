Улететь на Соловки из Петербурга можно будет без пересадок. Власти готовятся к запуску прямого авиасообщения

Проект соглашения с Архангельской областью о прямых рейсах между регионами включен в постановление, который Смольный представил на антикоррупционную экспертизу. Сейчас до Соловецких островов из Петербурга можно добраться на самолете с пересадкой в Архангельске, а также на теплоходе.

Полеты из Петербурга на острова — один из этапов подготовки к проведении 600-летия со дня основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге.

Вопрос о запуске прямого рейса планируют обсудить в 2028 году. Кроме того, Петербург собирается помочь Архангельской области с восстановлением Свято-Троицкого Анзерского скита — работы намечены на 2026–2029 годы. Еще город поддержит местную медицину: участковую больницу в поселке Соловецкий обеспечат необходимым оборудованием.

