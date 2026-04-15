Смольный расширит проспект Энгельса и удвоит Парнасский путепровод. Так на севере города должно стать меньше пробок

Новый путепровод рядом с существующим появится на проспекте Энгельса над железнодорожными путями, неподалеку от ТРК «Гранд Каньон». Действующий путепровод планируют сохранить для движения в сторону Парнаса, а новый — задействовать для встречного потока. В проекте предусмотрены тротуары и велодорожка.

Суммарно на участке заложено до шести полос движения — по три в каждом направлении, с расширениями на съездах и примыканиях. Между старым и новым сооружениями оставят пространство для трамвайной линии: как существующей, ведущей к кольцу на Придорожной аллее, так и перспективной — к станции метро «Парнас».

Параллельно обсуждается расширение самого проспекта Энгельса — от метро до 9-го Верхнего переулка. Речь идет об участке длиной почти 2,5 километра. После реконструкции ширина магистрали достигнет 70–75 метров. Здесь также запланированы по три полосы движения в каждую сторону, включая выделенную полосу для общественного транспорта, девять остановок, боковые проезды, перекрестки, тротуары и велодорожки.

По мнению проектировщиков, сейчас трасса функционирует неудовлетворительно: в часы пик регулярно возникают заторы, также оказывается затруднен выезд через Парнасский путепровод. Предполагается, что расширение проспекта решит вопрос пробок.

На пересечении с Заречной улицей и 8-м Верхним переулком предусмотрено строительство надземного пешеходного перехода. Проект потребует переноса инженерных коммуникаций — в том числе теплосетей и канализации, а также согласований с ПАО «Россети Ленэнерго» из-за расположенных здесь линий электропередачи.