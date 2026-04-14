Авиакомпания Nordwind приостановит рейсы между Москвой и Петербургом

Перелеты между двумя городами поставят на паузу с 24 апреля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Решение в компании объясняют «оптимизацией полетной программы».
Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, смогут вернуть их полную стоимость. Для этого авиалиния рекомендует обратиться по месту приобретения билета.
В начале апреля также стало известно, что до конца мая «Аэрофлот» приостановил продажу билетов в ОАЭ. Компания заявляет, что компенсирует потерянные объемы рейсов полетами в Таиланд, Китай и Вьетнам.
