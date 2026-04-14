Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Авиакомпания Nordwind приостановит рейсы между Москвой и Петербургом

Перелеты между двумя городами поставят на паузу с 24 апреля, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика. Решение в компании объясняют «оптимизацией полетной программы».

JetKat / Shutterstock.com

Пассажиры, которые купили билеты на отмененные рейсы, смогут вернуть их полную стоимость. Для этого авиалиния рекомендует обратиться по месту приобретения билета.

В начале апреля также стало известно, что до конца мая «Аэрофлот» приостановил продажу билетов в ОАЭ. Компания заявляет, что компенсирует потерянные объемы рейсов полетами в Таиланд, Китай и Вьетнам.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: