Цены на новые машины в Петербурге растут быстрее, чем в среднем по стране. В городе много премиальных марок, объясняют эксперты

Причина роста этого показателя в большом количестве дорогих машин на рынке, пояснил представитель руководитель коммерческой группы «Авто.ру» и «Авто.ру Бизнес» по Петербурге Денис Ленивко. В Петербурге и области чаще продаются премиальные модели, в том числе китайских брендов, и именно они заметно тянут среднюю цену вверх.

При этом на рынке подержанных автомобилей ситуация обратная. Средняя стоимость машины с пробегом снизилась на 2,6% — до 1,7 млн рублей. Предложений стало больше: за первый квартал их число выросло на 6% (по стране — на 2%).

Автомобили с пробегом в регионе продолжают стареть. Сейчас их средний возраст — 13,1 года, а средний пробег увеличился до 182 тысяч километров (это на 10 тысяч больше, чем год назад).

Одна из причин — рост утилизационного сбора, который повышают уже несколько лет. Из-за этого, как отмечают эксперты, люди чаще выбирают более дешевые и менее мощные автомобили или стараются занижать их характеристики.

Новые правила утильсбора для легковых машин вступили с 1 декабря 2025 года. Базовая ставка обязательного платежа определяется типом и объемом двигателя. Коэффициент по прогрессивной шкале рассчитывается в зависимости от мощности автомобиля. Льготные ставки при ввозе автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил сохранились.