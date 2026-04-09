Сезон навигации открывается в Петербурге уже сегодня!

В ночь с 9 на 10 апреля первыми поднимут свои крылья Дворцовый и Троицкий мосты. С 20 апреля к ним присоединятся переправы через Большую Невку. Об этом сообщает губернатор Александр Беглов.

Движение судов по воде и регулярность разводок будет зависеть от погоды и заявок администрации «Волго-Балт», которая регулирует маршруты водного транспорта. Мосты Петербурга будут сводить по строго по расписанию, но сводить пролеты могут раньше.

Сезону навигации предшествовал ремонт четырех гидроцилиндров левого крыла Дворцового моста — именно эти механизмы отвечает за подъем его крыльев. А, чтобы проверить все мосты города на исправность, «Мостотрест» провел более 60 технических разводок переправ.

Следить за графиком разведения пролетов можно на сайте предприятия и в приложении и в приложении «Мосты Петербурга».

