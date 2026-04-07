Транспорт

На заводе Toyota в Шушарах будут производить отечественные машины

Перезапуск коснется всех предприятий, которые принадлежали ушедшим иностранным компаниям, сообщил губернатор Александр Беглов.

Беглов отметил, что часть площадок уже вернулась к работе. Среди них — «Автозавод Санкт-Петербург» (бывшая площадка Nissan) и «Автозавод АГР» (бывший Hyundai).

С весны 2023 года петербургский завод Toyota находится под управлением НАМИ — структуры, которой принадлежит 65% акций российской марки премиальных автомобилей Aurus. В начале 2024 года «Коммерсант» писал, что именно эти машины будут выпускать на предприятии в Шушарах. Как рассказали газете источники, в запуске производства на петербургской площадке заинтересован «Газпром». СМИ сообщали, что корпорация также может войти в капитал Aurus с долей до 40 %. Собеседники «Коммерсанта» отмечали, что в налаживании выпуска автомобилей может быть задействован и КамАЗ.

Сам завод прекратил свою работу осенью 2022 года после ухода Toyota с российского рынка. К концу того же года компания уволила большую часть сотрудников.

