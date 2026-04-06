Расписание технических разводок мостов на ближайшие дни опубликовал Смольный

Движение будет ограничено в ночь с 6 на 7 апреля:

Литейном мосту с 1:40 до 4:45;

Дворцовом мосту с 1:10 до 4:55;

Благовещенском мосту с 1:25 до 5:00;

Баржевом мосту с 2:00 до 4:55.

В ночь с 7 на 8 апреля будут перекрыты:

Большеохтинский мост с 2:00 до 5:00;

Троицкий мост с 1:20 до 4:50;

Дворцовый мост с 1:10 до 4:55;

Благовещенский мост с 1:25 до 5:00;

Тучков мост с 2:00 до 4:55;

Сампсониевский мост с 1:30 до 4:30.

В ночь с 8 на 9 апреля движение недоступно на:

Благовещенском мосту с 1:25 до 5:00;

Биржевом мосту с 2:00 до 4:55;

Тучковом мосту с 2:00 до 4:55;

Сампсониевском мосту с 1:30 до 4:30.

В ночь с 9 на 10 апреля перекроют:

Сампсониевский мост с 1:30 до 4:30;

Гренадерский мост с 1:30 до 4:30.

Открывать и закрывать пролеты мостов могут в любой момент указанных интервалов. Следить за разведением мостов можно на сайте «Мостотреста» и в приложении «Мосты Петербурга»