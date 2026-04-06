Расписание технических разводок мостов на ближайшие дни опубликовал Смольный

График ограничения движения по мостам актуален до 10 апреля. Водителям следует быть внимательнее, так как уровень подъема крыла переправы не всегда заметен визуально, отмечают в администрации. 

Движение будет ограничено в ночь с 6 на 7 апреля:

  • Литейном мосту с 1:40 до 4:45;
  • Дворцовом мосту с 1:10 до 4:55;
  • Благовещенском мосту с 1:25 до 5:00;
  • Баржевом мосту с 2:00 до 4:55.

В ночь с 7 на 8 апреля будут перекрыты:

  • Большеохтинский мост с 2:00 до 5:00;
  • Троицкий мост с 1:20 до 4:50;
  • Дворцовый мост с 1:10 до 4:55;
  • Благовещенский мост с 1:25 до 5:00;
  • Тучков мост с 2:00 до 4:55;
  • Сампсониевский мост с 1:30 до 4:30.

В ночь с 8 на 9 апреля движение недоступно на:

  • Благовещенском мосту с 1:25 до 5:00;
  • Биржевом мосту с 2:00 до 4:55;
  • Тучковом мосту с 2:00 до 4:55;
  • Сампсониевском мосту с 1:30 до 4:30.

В ночь с 9 на 10 апреля перекроют:

  • Сампсониевский мост с 1:30 до 4:30;
  • Гренадерский мост с 1:30 до 4:30.

Открывать и закрывать пролеты мостов могут в любой момент указанных интервалов. Следить за разведением мостов можно на сайте «Мостотреста» и в приложении «Мосты Петербурга»

