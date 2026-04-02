Почти на полгода перекроют участок КАД между ЗСД и Приморским шоссе

Движение по внешнему кольцу КАД на отрезке между Западным скоростным диаметром и Приморским шоссе изменится на несколько месяцев. Ограничения продлятся с 8 апреля по 1 сентября. Транспорт направят по внутреннему кольцу, где организуют двухполосное движение — по одной полосе в каждом направлении.

Чтобы предупредить водителей о перекрытиях, на дорогах установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию. Информацию о перекрытии полос также выведут на табло.