Зеленогорское шоссе расширят до шести полос. Сейчас участок дороги имеет только две

Проект включает отрезок шоссе от Центральной улицы — границы поселка Солнечное на востоке — до Дальней улицы в Зеленогорске. Протяженность обновленной дороги составит почти 17 километров. Сейчас она имеет две полосы, ее планируют расширить до четырех — шести.

Зеленогорское шоссе проходит через Солнечное, Репино, Комарово и Зеленогорск в Курортном районе Санкт-Петербурга. Оно соединяет Приморское шоссе с улицей Красных Курсантов.

В 2013 году на втором километре трассы появилась крупная транспортная развязка, связавшая шоссе с Западным скоростным диаметром и Скандинавским шоссе. Позже, в 2014–2015 годах, реконструировали перекресток с проспектом Ленина. Там добавили две новые полосы движения — их обустроили за счет частичной вырубки Верхнего сквера. Работы выполняла компания «АБЗ-Дорстрой» по заказу дирекции транспортного строительства.