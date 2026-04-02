Зеленогорское шоссе расширят до шести полос. Сейчас участок дороги имеет только две

В Смольном запустили подготовку проекта расширения участка Зеленогорского шоссе. Его должны представить к 1 марта 2027 года, говорится в распоряжении Комитета по градостроительству.
Проект включает отрезок шоссе от Центральной улицы — границы поселка Солнечное на востоке — до Дальней улицы в Зеленогорске. Протяженность обновленной дороги составит почти 17 километров. Сейчас она имеет две полосы, ее планируют расширить до четырех — шести.
Зеленогорское шоссе проходит через Солнечное, Репино, Комарово и Зеленогорск в Курортном районе Санкт-Петербурга. Оно соединяет Приморское шоссе с улицей Красных Курсантов.
В 2013 году на втором километре трассы появилась крупная транспортная развязка, связавшая шоссе с Западным скоростным диаметром и Скандинавским шоссе. Позже, в 2014–2015 годах, реконструировали перекресток с проспектом Ленина. Там добавили две новые полосы движения — их обустроили за счет частичной вырубки Верхнего сквера. Работы выполняла компания «АБЗ-Дорстрой» по заказу дирекции транспортного строительства.
