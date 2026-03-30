Перечень облагаемых налогом на роскошь машин расширили

Теперь в перечень автомобилей, к которым применяется повышенная ставка для уплаты транспортного налога, входит 573 модели. Ранее их было 555.

DiPres / Shutterstock.com

В обновленный список, который опубликовал Минпромторг, включено 305 моделей стоимостью от 10 до 15 млн рублей и 268 моделей стоимостью выше 15 млн рублей. В этом перечне можно найти Audi, Bentley, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, Rolls-Royce, Aurus, Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Voyah, Zeekr, M-Hero, Byd, Tank, а также Ford, Dodge, Toyota, Xiaomi, McLaren, Tesla и другие.

В 2014 году в России ввели повышающие коэффициенты в расчете налога на дорогие автомобили. До 2022 года они действовали в отношении машин дороже 3 млн рублей. Сейчас налог на роскошь платят владельцы транспорта стоимостью выше 10 млн рублей. Изменение затрагивает тех, кто купил автомобиль после 1 января 2022 года.

