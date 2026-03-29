Пулково возвращается к штатной работе после сбоев в расписании

В аэропорту отменили и задержали более 40 рейсов, пассажиров предупреждают о возможных изменениях в расписании.

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

Пулково постепенно восстанавливает работу после временных сбоев в расписании 29 марта. За это время в аэропорту отменили и задержали более 40 рейсов.

По данным пресс-службы, к утру были задержаны 25 рейсов и отменены еще 18. Сейчас воздушная гавань возвращается к обычному режиму, однако пассажиров предупреждают о возможных корректировках вылетов и прилетов.

«Аэропорт Пулково возвращается к штатной работе. Возможны корректировки расписания», — сообщает пресс-служба аэропорта.

В терминале фиксировались очереди к кассам авиакомпаний, для помощи пассажирам привлекли дополнительных сотрудников. Управлять бронированием также рекомендуют через сайты перевозчиков и кол-центры.

Ранее в Пулково вводили временные ограничения на работу, из-за чего были задержаны и отменены десятки рейсов.

