Дополнительные поезда в Петербург будут ходить в апреле и мае

С 27 апреля на направлении «Москва — Петербург» будет курсировать пятая пара скоростных поездов «Аврора». Рейс будет отправляться через день. С 27 апреля он начнет ходить из Петербурга, с 28 апреля — из Москвы. Кроме того, еще один поезд с 30 апреля по 11 мая пустят на направлении Петербург — Минск.

На майские праздники РЖД традиционно запускают сотни дополнительных поездов, чтобы справиться с наплывом пассажиров. Именно на эти даты приходится больше всего поездок. Особый спрос — на южные направления (курорты Черного моря и Кавказа), а также на маршруты из Москвы и Петербурга в Казань, Белгород, Великие Луки и Сортавалу.